Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 4.4.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.4.2021

Ông Đinh La Thăng trong vụ án sai phạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.4.2021 có bài: Có lỗ hổng trong thu hồi “nhỏ giọt” tài sản tham nhũng? Chuyên gia pháp lý cho rằng trong một số vụ án, việc thu hồi tài sản tham nhũng “nhỏ giọt” có nguyên nhân do quy định pháp luật còn lỗ hổng. Do vậy, cần bổ sung thêm những quy định mới để có thể thu hồi được triệt để tài sản nhà nước mà trước đó bị cáo trục lợi.