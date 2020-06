Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 4.6.2020

Một số tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 4.6.2020

Công an kiểm tra, khám xét Công ty Cashwagon từ trưa 2.6 đến khoảng 4 giờ ngày 3.6 mới kết thúc ẢNH: KIM QUI

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.6.2020 tiếp tục phản ánh vụ T hâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app : PV Thanh Niên cung cấp chứng cứ để phục vụ điều tra. Theo nội dung bài báo, ngày 3.6, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết lực lượng phối hợp của Công an Thành phố đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc mà Báo Thanh Niên phản ánh về Công ty TNHH Cashwagon (trụ sở đặt tại tòa nhà cho thuê số 17 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) cho vay nặng lãi qua app.