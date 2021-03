Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 5.3.2021

Trên công trường cao tốc đoạn qua H.Tuy Phong (gói XL1), Bình Thuận ẢNH: Q.H Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 5.3.2021 có bài: Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chậm tiến độ 9,9% . Ngày 4.3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến những vướng mắc về tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Tại khu tái định cư này đang diễn ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hai xe Mercedes biển số giống hệt nhau "chạm mặt" trên phố ẢNH: CTV

Lao động VN xuất cảnh sang Đài Loan làm việc sau dịch Covid-19 ảnh: H.Long

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Bộ LĐ-TB-XH trong thời gian dài không quản lý, kiểm soát được mức thu phí, tiền môi giới của doanh nghiệp, khiến người lao động nghèo phải trả số tiền lớn mà theo chính sách của bên tiếp nhận (Đài Loan, Nhật Bản) là không phải trả.

Tang vật thu giữ được vào thời điểm các bị cáo bị bắt ẢNH: TRẦN TIẾN

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (Viện cấp cao 3) vừa kháng nghị toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP.HCM do xử dưới khung hình phạt trái pháp luật.

Bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Nguyễn Thị Thanh An ẢNH: BỘ CÔNG AN

Chiều 4.3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can.