Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.3.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.3.2021 có bài: Dùng app đo tiếng ồn để kiểm soát karaoke . Trước tình trạng các phường, xã ở TP.HCM than phiền không có thiết bị đo tiếng ồn để xử phạt hành vi hát karaoke tự phát gây ồn ào, Sở TN-MT đề xuất sửa quy định cho phép dùng ứng dụng (app) trên thiết bị di động thông minh để đo tiếng ồn.

Sông Thoa là chi lưu của dòng Vệ giang, khởi nguồn giữa hai huyện Nghĩa Hành và Mộ Đức rồi chảy qua TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi). Bao đời, người dân đôi bờ gắn bó máu thịt với con sông này.

Hôm qua 5.3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội đưa hối lộ.