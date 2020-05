Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.5.2020

Tin tức thời sự đặc biệt: Xét xử giám đốc thẩm không triệu tập tử tù Hồ Duy Hải , có nội dung: Hôm nay (6.5), Hội đồng thẩm phán TAND tối cao sẽ mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (35 tuổi, ngụ Long An) bị kết án tử hình về 2 tội “giết người”, “cướp tài sản” xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (Long An) vào đêm 13.1.2008.

Giấy xác nhận của nhân chứng Đinh Vũ Thường ẢNH: LUẬT SƯ TRẦN HỒNG PHONG CUNG CẤP Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 8.5, tại trụ sở TAND tối cao (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa; Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đại diện Viện KSND.

Đại diện Viện Kiểm sát trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về "đất vàng" ở Bình Dương Ảnh: Đỗ Trường

Sau khi thu giữ “sổ đỏ”, cơ quan điều tra đã tiến hành bàn giao khu đất 43 ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND P.Hòa Phú để bảo quản theo quy định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 5.5 ẢNH: QUANG HIẾU Tập trung hơn nữa khởi động lại nền kinh tế với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì quyết tâm gấp ba” là tinh thần được người đứng đầu Chính phủ khẳng định tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 vào chiều qua 5.5.

Đồng Nai triệt phá băng nhóm thu tiền bảo kê ở ven khu công nghiệp Chiều 5.5, khoảng 100 cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai tham gia triệt phá một băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê tại khu vực ven KCN Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu). Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 15 giờ cùng ngày, khi nhóm bảo kê đến một cửa hàng bán sữa trên đường Đồng Khởi (ấp 1, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) có dấu hiệu uy hiếp, thu tiền thì trinh sát hình sự ập đến bắt quả tang.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.5, còn có: Điều tra nghi vấn bảo kê, chống lưng cho Đường “Nhuệ”. Theo đó, trả lời câu hỏi về việc Bộ Công an có điều tra việc có bảo kê, chống lưng cho băng nhóm Đường “Nhuệ” mà dư luận đặt ra trong thời gian vừa qua hay không, trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định bộ này đang chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra làm rõ.