Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.9.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.9.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.9.2020 có bài: Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.9.2020 có bài: Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 . Theo đó, ngày 5.9, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN (GHPGVN) TP.HCM tổ chức phiên họp bất thường để giải quyết sự việc liên quan đến nhiều hũ tro cốt lưu giữ tại chùa Kỳ Quang 2 (P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM) bị rớt hình ảnh và thông tin trong quá trình sửa chữa chùa.

Dân vẫn kéo về chùa Kỳ Quang 2 dù trụ trì hứa giám định ADN tro cốt Nhiều thân nhân đến chùa Kỳ Quang 2 khi xảy ra sự việc nhiều hũ tro cốt bị đảo lộn ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đà Nẵng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”

Quán phở Liên (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) đông khách mua mang về ẢNH: HUY ĐẠT

Sau 39 ngày cách ly xã hội , Đà Nẵng sẵn sàng chuyển sang trạng thái chống dịch mới để dần đưa đời sống ổn định trở lại.

Người Đà Nẵng thoát cảnh ăn mì tôm nhờ nới lỏng giãn cách xã hội

Những đứa trẻ bị bạo hành

Bà cháu bé K. sau phiên tòa ẢNH: SONG MAI

Đà Nẵng sau lúc 0 giờ

Quầy trái cây vắng khách cạnh quán trà chanh vẫn còn chưa mở cửa ảnh: NGUYỄN THẾ THỊNH

Giám đốc công ty bảo vệ cầm súng dọa bắn người

Ông Nguyễn Văn Sướng tại cơ quan điều tra cùng khẩu súng (ảnh nhỏ) dùng đe dọa tài xế xe tải Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Ngày 5.9, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng với nội dung một người đàn ông dùng súng uy hiếp, đe dọa “bắn vỡ sọ” tài xế xe tải vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông.

Lời khai của giám đốc cầm súng dọa bắn vỡ sọ tài xế ở Bắc Ninh

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.9.2020, còn có: Triệt phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy quy mô lớn tại TP.HCM. Ngày 5.9, sau nhiều tháng theo dõi, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03 - Bộ Công an) phối hợp Công an TP.HCM ập vào 8 địa điểm, triệt phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy lớn trên địa bàn TP.HCM. Đường dây này hoạt động tinh vi; các khâu sản xuất, in ấn, đóng gói, lưu trữ hàng hóa đều có địa chỉ khác nhau.