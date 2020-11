Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.11.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.11.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.11.2020 có bài: Manh áo bạc vì dịch: Không để Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.11.2020 có bài: Manh áo bạc vì dịch: Không để người lao động không có tết. Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chủ động xây dựng và sẽ sớm ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp cuối năm, đặc biệt là tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với phương châm: “Không để đoàn viên, người lao động nào không có tết”.

Mạng cờ bạc công khai lộng hành

Hình ảnh về sự kiện của Fun88 diễn ra ở bar Apocalypse Now Ảnh: TL

Từng quảng cáo rầm rộ cờ bạc trực tuyến trên mạng xã hội , mạng cờ bạc Fun88 giờ đây lộng hành đến mức công khai tổ chức sự kiện tại bar lớn giữa trung tâm TP.HCM để thu hút con bạc.

Mưa lũ, sạt lở đất miền Trung: Do thiên tai hay nhân tai ?

Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (phải) chất vấn Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà tại Quốc hội Ảnh: Gia Hân

Lũ lên nhanh, hàng ngàn hộ dân không kịp trở tay

Nước lũ tràn vào thôn xóm tại Quảng Ngãi Ảnh: Thanh Quân

Cận cảnh cầu Ba Cô bị lũ cuốn mất chân vô cùng nguy hiểm

Phải mạnh tay với hành vi pha chế xăng giả

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hóa chất dùng để sản xuất xăng giả Ảnh: Quan Anh

Nguyên nhân trượt lở tại khu vực Rào Trăng

Ngày 6.11, theo tìm hiểu của Thanh Niên, sau vụ sạt lở khu vực thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Viện Khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam (Bộ TN-MT) đã có báo cáo chi tiết gửi Bộ TN-MT phân tích, nhận định nguyên nhân của hiện tượng trượt lở.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.11.2020, còn có: Hung thủ đâm nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang là quân nhân. Chiều 6.11, một lãnh đạo có trách nhiệm của Bộ Công an cho biết sau gần 1 tuần gây án, tối 5.11, nghi phạm đâm trọng thương ông Hoàng Văn Trường (66 tuổi), nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang (Khánh Hòa) đã đến Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm này là quân nhân, đang phục vụ trong quân đội. Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng này cho quân đội xử lý.