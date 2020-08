Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.8.2020

Việc đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm cộng đồng để khống chế dịch bệnh đang đối mặt nguy cơ thiếu sinh phẩm, máy móc ẢNH: MẠNH CƯỜNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.8.2020 có bài: Địa phương đối mặt thiếu máy móc, sinh phẩm chống dịch . Bài báo phản ánh: Tiền có, vật tư sẵn, nhu cầu cần, trong điều kiện dịch đang có diễn biến nguy hiểm, nhưng nhiều địa phương vẫn không mua nổi máy móc, sinh phẩm chống dịch vì “cơ chế”.

Giá điện cần tính minh bạch và công bằng

Chuyên gia cho rằng nếu cách tính giá điện bình quân minh bạch và rõ ràng, hợp lý thì phương án 1 bậc mới phát huy hiệu quả Ảnh: Mai Vọng

Phải nâng cấp mình trong cuộc chơi với 'người khổng lồ' khó tính

Thủ tướng gặp gỡ các đối tác châu Âu tại hội nghị Ảnh: Quang Hiếu

Thủ tướng nhấn mạnh Hiệp định EVFTA không có chỗ cho những doanh nghiệp thiếu kiên trì, không sáng tạo hay hàng hóa kém chất lượng và doanh nghiệp nội phải nâng cấp mình, cơ quan quản lý nhà nước cũng phải không ngừng học hỏi.

Phạt 'thẳng tay' không đeo khẩu trang nơi công cộng

Lực lượng chức năng của Q.2 kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đội quân thầm lặng truy vết Covid-19

Đại úy Mai Thị Bích Thuận giữ khoảng cách tạm biệt chồng vàn con gái đến thăm ở chốt kiểm soát ẢNH: BÁ NHẬT

Các cán bộ phường xã, chiến sĩ công an, y tế dự phòng địa phương với những bữa cơm không kịp ăn, đêm không kịp ngủ để tham gia truy vết, cách ly, dập dịch Covid-19.

Việt Nam phản đối việc Trung Quốc đưa tàu chiến, máy bay đến Trường Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việt Nam phản đối việc Trung Quốc đưa tàu chiến, máy bay đến thực thể ở Trường Sa mà Trung Quốc đã chiếm đóng của Việt Nam.

Sai phạm tại dự án nhiệt điện Thái Bình 2: 'Làm xiếc' cả chục ngàn tỉ đồng để qua mặt Quốc hội

Dù nhiều lần điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vẫn chưa thể hoàn thành Ảnh: CHÍ HIẾU Thanh tra Chính phủ xác định Bộ Công thương, Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã “bớt” hàng chục ngàn tỉ đồng tổng mức đầu tư tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để tự mình ra quyết định đầu tư, không phải trình ra Quốc hội.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.8.2020, còn có: Bắt 'thiếu gia' sai đàn em bắn chết người do mâu thuẫn. Theo đó, hôm qua 6.8, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ nhiều nghi can trong vụ bắn chết ông Đ.Q.L (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) xảy ra ngày 25.7 tại TP.Tân An (Long An). Khám xét khẩn cấp nhà các nghi can, công an thu giữ rất nhiều súng, đạn.