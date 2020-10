Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.10.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.10.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.10.2020 có bài: Giành giật sự sống cho bệnh nhân nơi biển đảo. Vừa là chiến sĩ vừa là bác sĩ, nhiều năm qua “đội đặc nhiệm” y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã giành giật lại sự sống cho cả trăm sinh mạng ngư dân, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc chẳng may bị bạo bệnh. Vận chuyển bệnh nhân từ biển, đảo về đến sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: BVCC Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.10.2020 có bài: Giành giật sự sống cho bệnh nhân nơi biển đảo. Vừa là chiến sĩ vừa là bác sĩ, nhiều năm qua “đội đặc nhiệm” y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã giành giật lại sự sống cho cả trăm sinh mạng ngư dân, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc chẳng may bị bạo bệnh.

Hương ước giữa đại ngàn: Thành trì bảo vệ bản làng

Cổng làng bản Boong Ảnh: K.HOAN

Lũ nhấn chìm nhiều làng mạc, đường phố miền Trung

Nhiều tuyến đường trên địa bàn H.Đại Lộc, Quảng Nam bị ngập sâu, gây chia cắt nhiều nơi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lũ dữ ở Quảng Trị làm 1 người chết, 7 người mất tích

T.Ư biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII

Hội nghị T.Ư khóa XII lần thứ 13 đã họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII và bộ trưởng.

Một vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung 11 lần có bất thường?

Bị cáo Ngô Minh Chiến tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng 8.10 Ảnh: H.G

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước cho rằng nhiều lần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung do bị cáo có lời khai bất nhất, cùng với đó xuất hiện chứng cứ mới.

Tiếp tục truy tố 12 bị can trong 'đại án ngàn tỉ' ở BIDV

Bị can Đoàn Ánh Sáng (trái) và Trần Lục Lang Ảnh: BCA CUNG CẤP

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2020, còn có: Khởi tố 44 bị can trong vụ 2 băng giang hồ sắp 'hỗn chiến' tranh giành đất. Ngày 8.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 44 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại P.Thống Nhất.