Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.1.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.1.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.1.2021 có bài: Băng giá phủ dày ở Mẫu Sơn trong ngày 8.1 Ảnh: Dương Thái Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.1.2021 có bài: Vùng núi phía bắc nhiều nơi có băng giá . Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn lúc 6 giờ sáng 8.1 là -1,4 độ C, đến 13 giờ cùng ngày tiếp tục giảm xuống còn -1,8 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất và lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, khu vực Mẫu Sơn ghi nhận có băng giá.

Đôi nam nữ chết cháy trong phòng trọ khóa cửa

Khu phòng trọ xảy ra vụ hỏa hoạn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lúc 13 giờ ngày 8.1, lửa bùng phát ở phòng trọ số 3 dãy nhà trọ trên đường Trần Quỳnh (ở KP.Tân Vĩnh, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Bắt trưởng khoa và 2 điều dưỡng gian lận bảo hiểm y tế

Chiều 8.1, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam) và 2 điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi), Lương Thanh Trung (35 tuổi) về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại khoản 3 điều 215 bộ luật Hình sự.

Người bán vé số 34 năm mê Báo Thanh Niên

Bà Nguyễn Thị Hường mua báo Thanh Niên đều đặn nhiều năm nay tại sạp báo của ông Quân Ảnh: Như Lịch

Thu hồi xe cũ nát: Quyết tâm là làm được

Xe máy cũ nát vẫn lưu thông trên đường Ảnh: Khả Hòa

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.1.2021, còn có: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ. Bộ Ngoại giao cho biết hôm 7.1 Việt Nam và Trung Quốc (TQ) đã tổ chức đàm phán trực tuyến vòng 14 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ và vòng 11 Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam - TQ.