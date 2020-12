Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.12.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.12.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.12.2020 có bài: Nuôi 4.000 con bò trái phép trên 18 ha đất lâm nghiệp. Công ty TNHH MTV chăn nuôi bò Trung Nguyên đã ngang nhiên xây dựng chuồng trại, thả 4.000 con bò trên diện tích 18 ha đất lâm nghiệp chưa được phép chuyển đổi mục đích. Hệ thống chuồng trại, công trình phụ trợ xây dựng trái phép trên diện tích 18 ha ẢNH: TRẦN HIẾU Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.12.2020 có bài: Nuôi 4.000 con bò trái phép trên 18 ha đất lâm nghiệp. Công ty TNHH MTV chăn nuôi bò Trung Nguyên đã ngang nhiên xây dựng chuồng trại, thả 4.000 con bò trên diện tích 18 ha đất lâm nghiệp chưa được phép chuyển đổi mục đích.

Chặn ngay 'vay ngang hàng' núp bóng tín dụng đen

Dịch vụ cho vay ngang hàng nở rộ, trong đó có nhiều hoạt động do nước ngoài điều hành ẢNH: M.P

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 'mượn nhưng quên trả' đường dân sinh

Tuyến đường ĐH8 (xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) trước đây ban quản lý dự án mượn thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, giờ xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa để hoàn trả ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng sẽ có nghị quyết xử lý các vụ án Vũ 'nhôm', sân Chi Lăng

T.Ư đã thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án đối với KĐT Đa Phước ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung sẽ có nghị quyết về xử lý các vấn đề liên quan vụ án Vũ 'nhôm' và sân Chi Lăng.

Nạn lấn chiếm vỉa hè, tín dụng đen làm 'nóng' nghị trường

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trả lời chất vấn sáng 8.12 Ảnh: Linh Linh

Một bệnh nhân tái dương tính Covid-19, Quảng Bình truy tìm 25 ca F1

Tổ chức cách ly những người liên quan đến bệnh nhân N. Ảnh: HOÀNG NGUYỄN

Chiều 8.12, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình họp báo cung cấp thông tin về một trường hợp tái dương tính với Covid-19 sau khi điều trị ở TP.HCM trở về. Bệnh nhân (BN) là anh Đ.Q.N (19 tuổi, ngụ thôn Liêm Hóa 1, xã Trung Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình). Chiều 8.12, anh N. đã được đưa đến điều trị trong khu vực cách ly tại Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận và 3 thuộc cấp

Cơ quan công an khám xét tại trụ sở Công ty Tân Thuận Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Hôm qua 8.12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với các bị can: Trần Tấn Hải (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận - viết tắt Công ty Tân Thuận, 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cùng là kiểm soát viên của Công ty Tân Thuận) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.12.2020, còn có: Tạm giữ nghi phạm bắn phó công an phường bị thương. Hôm qua 8.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ H.Phước Long, Bạc Liêu) do có hành vi dùng súng bút tự chế bắn một phó công an phường bị thương.