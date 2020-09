Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.9.2020

Bị cáo Phương tại phiên tòa Ảnh: H.N.M Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.9.2020 có bài: Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng vì thiếu nhân chứng . Hôm qua 8.9, TAND TP.Huế đã hoãn phiên sơ thẩm xét xử Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, ngụ P.Phú Nhuận, TP.Huế; bác sĩ phụ trách bộ phận chăm sóc da, Khoa Da liễu, Bệnh viện T.Ư Huế) vì thiếu các nhân chứng quan trọng. Bị cáo Phương bị cáo buộc 3 tội danh: hiếp dâm, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Phẫn nộ với hành vi ngược đãi mẹ ruột

Bà H. vừa đánh vừa chửi mẹ mình Ảnh: Chụp từ clip

Loạn làm giả, cho thuê chứng chỉ hành nghề y, dược: Hậu quả chết người, xử lý loay hoay

Sở Y tế Đồng Nai làm việc với bà Trần Xuân Ngọc về việc sử dụng bằng cấp bác sĩ giả ẢNH: LÊ LÂM

Hiện thực hóa một ASEAN vững mạnh, lấy người dân làm trung tâm

Ngày 8.9, Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 41 khai mạc tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến.Có bài phát biểu chào mừng trực tuyến tại phiên khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận thế giới và khu vực Đông Nam Á đang trải qua những biến động nhanh chóng, sâu sắc chưa từng có, đặc biệt do những tác động của đại dịch Covid-19 và cọ xát chiến lược nước lớn.

Gần 300 khu đất sử dụng sai mục đích, bỏ trống

TP.HCM đang lên kế hoạch đấu giá nhiều lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) Ảnh: Ngọc Dương

Hàng trăm nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang bị bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích, không chỉ lãng phí tài nguyên mà còn tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách.

Xét hỏi, làm rõ vai trò từng bị cáo vụ Đồng Tâm

Các bị cáo tại phiên tòa Ảnh: TTXVN

Tại phần xét hỏi, các bị cáo 'vụ án Đồng Tâm' đều thừa nhận đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, do thiếu hiểu biết, mong được hưởng sự khoan hồng...

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 9.9.2020, còn có: Đại gia xăng dầu Hải Phòng bị bắt vì mua bán hóa đơn trái phép. Tối 8.9, Công an TP.Hải Phòng cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (56 tuổi, quê xã Nam Hưng, H.Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn" với tổng số tiền khoảng 5.000 tỉ đồng.