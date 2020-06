Tin tức thời sự đặc biệt ngày 15.6.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.6.2020 có bài Chất lượng tố tụng rất đáng quan tâm . Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ án đưa ra xét xử đã không nhận được sự đồng tình ủng hộ, thậm chí gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Thực tế này đặt ra nhiều vấn đề trong hoạt động của ngành tư pháp.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án tại Bưu điện Cầu Voi (Long An). Vụ án này liên quan tử tù Hồ Duy Hải, gây xôn xao dư luận gần đây

Cùng hành vi tự bẻ khóa vào chiếm nhà người khác, cơ quan tố tụng nơi thì khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử; nơi lại cho là dân sự khiến người dân khổ sở đi đòi tài sản hợp pháp

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ngày 14.6 cho biết liên quan những vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép ở các huyện Krông Pa, Đăk Đoa mà Báo Thanh Niên phản ánh, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc điều tra; làm rõ sai phạm của các đơn vị, cá nhân để xử lý nghiêm.

(14.6) cho biết chuyến bay VJ322 của Vietjet khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM lúc 11 giờ 23 cùng ngày, khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 12 giờ 10, do bất ngờ bị ảnh hưởng của mưa gió lớn, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường cất hạ cánh 25R/07L.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.6.2020, còn có: “Đại ca” đất cảng bị bắn trọng thương giữa ban ngày . Theo đó, ngày 14.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) đang phối hợp với các đơn vị điều tra vụ nổ súng ở số 17 Phan Bội Châu, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng.