Tin tức thời tiết hôm nay, 26.5.2021: 'Mưa vẫn mưa bay' trên diện rộng

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 1.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt qua 11 - 14 độ bắc nên Nam bộ có mưa lớn diện rộng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 25.5 ở các điểm có mưa lớn như: An Phú 111,8 mm, Cát Lái 109,2 mm, Củ Chi 102,2 mm (TP.HCM), TP.Bến Tre 105,4 mm, Mỏ Cày - Bến Tre 100,2 mm, Phú Mỹ 94,2 mm (Tiền Giang), Đồi 95 - 89,4 mm (Tây Ninh), Thuận An 86 mm (Bình Dương), Tân Trụ 74 mm (Long An),.... Từ 19 giờ đến đêm mưa đã giảm hẳn và chỉ có mưa rào vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ.

Hiện tại, trên khu vực Nam bộ mưa giảm, chỉ có mưa rào vài nơi ở các tỉnh Miền Đông, Miền Tây vẫn có mưa diện rộng nhưng cũng chỉ là mưa nhỏ, các nơi có mưa khá to gồm Cà Mau: Phú Tân 13,6 mm và Viên An Đông 13,8 mm.

Dự báo, trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh nam Trung bộ vẫn còn hoạt động mạnh. Gió Tây Nam trên các khu vực biển phía nam có cường độ từ trung bình đến mạnh.

Do vậy, thời tiết ở các tỉnh Nam bộ trong ngày hôm nay (26.5) sẽ tiếp tục có mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật. Đề phòng ngập cục bộ xảy ra ở khu vực trũng thấp.

Cảnh báo, từ ngày 27.5 mưa trên khu vực Nam bộ sẽ giảm cả về diện và lượng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.