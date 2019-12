'Tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí, chúng ta chỉ có tiến lên'

Chúng ta từng ở vị thế của một nước nhược tiểu, nước nghèo

Chiều 19.12, gặp mặt các điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, buổi gặp mặt có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào đúng Ngày toàn quốc kháng chiến (19.12), thời điểm Bác Hồ ra lời kêu gọi: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 Ảnh Trí Dũng

“Tôi tin đây là kỷ niệm với chúng ta trong quá trình tổ chức những hoạt động có ý nghĩa này”, Tổng bí thư nói và cho biết, sau khi nghe báo cáo của các đại biểu, ông rất vui mừng, phấn khởi, xúc động trước sự phát triển lớn mạnh của quân đội và phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, đất nước ta ở vị thế là một nước nhược tiểu, nước nghèo, thường xuyên bị các thế lực nước ngoài nhòm ngó. Chúng ta đã phải đấu tranh chống giặc ngoại xâm suốt bao thế kỷ ròng rã.

Tuy nhiên, đến nay, từ một nước nhược tiểu, không có tên trên bản đồ, chúng ta đã trở thành một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 96 triệu dân, đóng vị thế quan trọng trong khu vực và thế giới . “Nhiều nước nể chứ không phải không”, ông nói.

“Gần đây tôi mạnh dạn nói là chưa bao giờ đất nước có cơ đồ như ngày nay. Một tiềm lực như thế, dân đông như thế, trình độ phát triển như thế này, đi khắp nơi trên thế giới và quan hệ hầu hết các tổ chức trên quốc tế, thậm chí còn đóng vai trò hết sức quan trọng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, thành tựu nói trên là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có 2 yếu tố quan trọng cần phải nhấn mạnh, đó là tính chính nghĩa và đường lối đúng đắn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước phân tích: Chúng ta là những người có chính nghĩa vì chúng ta không mang quân đi xâm lược ai. Trong tất cả các cuộc chiến tranh, đều là người khác đến xâm lược, ta chỉ đấu tranh tự vệ.

Thứ 2, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, chúng ta có đường lối, chủ trương đúng đắn. Đó là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, “mỗi người dân là một chiến sĩ”, toàn dân đánh giặc.

“Đường lối này là của ai? Chính là của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu. Chúng ta có chính nghĩa, chúng ta lại có Đảng Cộng sản Việt Nam , Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo với đường lối sáng suốt như vậy nên chúng ta đã huy động được sức mạnh toàn dân để bảo vệ Tổ quốc”, Tổng bí thư nói.

"Cả dân tộc là một khối đại đoàn kết, chúng ta sẽ không sợ một ai"

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, hiện tại chúng ta đang phải đương đầu với nhiều khó khăn khi có những nước vẫn nhòm ngó, muốn xâm phạm độc lập chủ quyền của chúng ta. Do đó, cần tiếp tục tổng kết để tiếp tục làm sâu sắc, khai thác những bài học kinh nghiệm, giá trị của đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ.

“Chúng ta chính nghĩa, không cướp của ai, ta chỉ tự vệ. Hai là có đường hướng đúng. Và sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, không có ai được can thiệp vào đây cả. Nhân dân chúng ta anh hùng và hưởng ứng sự lãnh đạo của Đảng. Cả dân tộc là một khối đại đoàn kết, chúng ta sẽ không sợ một ai”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước trao đổi tại buổi gặp mặt Ảnh Trí Dũng

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, cần phải hết sức bình tĩnh, xử lý tỉnh táo các vấn đề phát sinh. “Bây giờ vẫn chưa yên ổn đâu. Vẫn còn khu vực này khu vực khác, rồi Biển Đông . Sơ sẩy một chút thôi mà chúng ta xử lý không khéo là thành chuyện. Phải khôn ngoan, phải có trình độ, phải rất giỏi. Anh hùng nhưng phải rất thông minh”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, ông rất lo sự suy thoái tư tưởng, chính trị trong đội ngũ nói chung trong đó có quân đội. Theo ông, hơn ai hết, quân đội phải đi đầu, gương mẫu, phải rất trong sáng, không thể có biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị. Quân đội phải tuyệt đối trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành, rất giỏi kỹ thuật, chiến thuật, quan hệ với dân tốt và tuyệt đối tin vào sự sự lãnh đạo của Đảng, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh.

“Phải tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí thật tốt, quan hệ quốc tế tốt thì chúng ta chỉ có tiến lên”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói và bày tỏ mong muốn, quân đội tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng bộ trong sạch đoàn kết thống nhất cao, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực, gắn bó mật thiết với nhân dân, nhân dân các nơi gắn bó với bộ đội xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phối hợp với lực lượng an ninh, công an để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội từ đó xây dựng đất nước trường tồn.