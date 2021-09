Tình hình Covid-19 hôm nay 1.9: Rà soát 30 F0 phát hiện di chuyển trên đường

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, TP.HCM dự kiến hoàn thành đợt 2 xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 tại “vùng đỏ”, “vùng cam”. Theo yêu cầu đề ra của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, hôm nay (1.9) là ngày cuối TP hoàn thành đợt 2 xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 tại “vùng đỏ”, “vùng cam”. Trước đó, đợt 1 được thực hiện từ 23 - 29.8, với kết quả trong 1.677.154 mẫu được lấy có 64.299 ca dương tính, chiếm tỷ lệ 3,8% số mẫu xét nghiệm. Đối với công tác xét nghiệm RT-PCR Covid-19 tại “vùng xanh”, “vùng cận xanh”, “vùng vàng”, theo Ban chỉ đạo, đến ngày 6.9 phải xong đợt 2 để TP phân loại lại các vùng nguy cơ. Theo Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM khuya 31.8, trong ngày 31.8, TP.HCM có 5.420 (giảm hơn 400 ca so với ngày 30.8) ca nhiễm Covid-19. Ngoài ra, trong ngày 31.8, TP.HCM có 3.053 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, tiêm vắc xin được 40.212 mũi. 335 ca nhiễm Covid-19 tử vong trong ngày 31.8. Như vậy, TP.HCM đã có 218.539 ca nhiễm Covid-19, và 110.269 trường hợp khỏi bệnh.

Chưa thể xác định người di chuyển trên đường là F0 vào lúc nào. Đại diện Phòng Tham mưu Công an TP cho biết, trước đó Sở Y tế có đề nghị Công an TP.HCM phối hợp nhằm phát hiện di biến động của F0 nhằm kiểm soát, quản lý F0 chặt chẽ trên địa bàn TP. Thông qua kiểm tra trên phần mềm khai báo di biến động dân cư, Công an TP phát hiện 30 trường hợp là F0 di chuyển trên đường. Việc phát hiện F0 là do người đó khai báo trên phần mềm, có lịch sử đã từng là F0. Tuy nhiên, theo đại diện Công an TP, các F0 di chuyển trên đường này chưa xác định được là F0 lúc nào, có thể họ đã khỏi bệnh. Hoặc đang là F0 nhưng đang di chuyển đến các khu cách ly và có thể có lý do khác. "Hiện Công an TP đã báo các trường hợp này qua Sở Y tế, sau đó Sở Y tế phải rà soát thêm để xác định họ là F0 ở thời điểm nào, mới có phương án xử lý từng trường hợp", vị này nhấn mạnh. Công an TP.HCM cho biết sẽ phối hợp Sở Y tế và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm cả F0. Thông qua việc kiểm soát tại các chốt, lực lượng chức năng phát hiện kịp thời những ca F0 di chuyển và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng.

Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong tại TP.HCM đang nằm trong giới hạn của WHO. Tại buổi họp báo định kỳ chiều tối qua (31.8), GS-TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đến sáng 31.8, TP.HCM có hơn 59.000 F0 đang cách ly, chăm sóc tại nhà. Về tỷ lệ tử vong, con số đang điều trị tại các bệnh viện là 158.265 ca bệnh (cộng dồn), số ca tử vong đến ngày 31.8 là 9.204 người, tỷ lệ tử vong khoảng 5,8%. Trong trường hợp cộng thêm 59.000 F0 điều trị tại nhà (tổng số F0 là hơn 217.000 người), tỷ lệ tử vong khoảng 4,2%. “Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ mắc Covid-19 tử vong dao động từ 2,1 - 4,4%. Nhìn chung ở TP.HCM, tỷ lệ tử vong đang nằm trong giới hạn của WHO nhưng ở mức giới hạn cao. Đây cũng là việc mà ngành y tế thành phố đang tìm mọi cách để cố gắng kéo giảm tỷ lệ tử vong”, ông Châu nói.

10 giáo viên và người nhà giáo viên ở Nam Định dương tính Covid-19 trước ngày tựu trường. Sáng 1.9, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Hải Hậu (Nam Định) cho biết, hôm qua, 31.8, Trung tâm Y tế H.Hải Hậu khi tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho đội ngũ giáo viên để chuẩn bị năm học mới đã phát hiện 23 mẫu xét nghiệm nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR, cơ quan chức năng xác định 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Theo UBND H.Hải Hậu, những người dương tính với SARS-CoV-2 là giáo viên và người nhà giáo viên, trú tại các tổ dân phố số 2, 3, 4 của TT.Yên Định và xóm 17, xã Hải Hưng (H.Hải Hậu). Đây đều là những ca dương tính phát hiện trong cộng đồng, có lộ trình di chuyển phức tạp.

Đợt giao vắc xin Covid-19 AstraZeneca lớn nhất cho Việt Nam với hơn 2 triệu liều. Sáng 1.9, tin từ Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) cho biết, trong tuần này, AstraZeneca đã chuyển thêm 3 lô vắc xin Covid-19 về Việt Nam, với tổng số hơn 2 triệu liều. Theo VNVC, đây là đợt giao vắc xin có số lượng lớn nhất từ trước đến nay thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vắc xin Covid-19 VNVC và AstraZeneca, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Như vậy, hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam hơn 10,1 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca, trên tổng số khoảng 19,1 triệu liều vắc xin này tại Việt Nam, được cung cấp qua VNVC, Cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước. Vắc xin của AstraZeneca hiện chiếm khoảng 62% nguồn cung vắc xin Covid-19 trên cả nước.

Số lượng F0 được phát hiện ở Bình Dương đang có xu hướng giảm. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bình Dương, đến ngày 1.9, tỉnh này ghi nhận 114.834 ca Covid-19, trong đó gần 60.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, xuất viện. Hiện Bình Dương đang khoanh vùng nguy cơ cao để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh". Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết tỉnh đang triển khai “chiến lược” quét xét nghiệm nhiều lần trong cộng đồng dân cư và các khu nhà trọ. Sau khi xét nghiệm nhiều lần, bóc tách hàng chục ngàn F0, hiện nay số F0 được phát hiện đang có xu hướng giảm. Về cơ bản, ông Chương cho biết đến ngày 15.9, dự kiến Bình Dương sẽ kiểm soát được dịch.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Đà Nẵng chuẩn bị 280 vòng đeo tay thông minh giám sát F1. Ngày 1.9, Sở TT-TT TP.Đà Nẵng cho biết đã sẵn sàng 280 vòng đeo tay thông minh để cung cấp cho Sở Y tế bàn giao cho các Trung tâm y tế quận, huyện triển khai quản lý giám sát F1 cách ly tại nhà kể từ ngày 3.9. Theo Sở TT-TT, qua thực tế sử dụng thí điểm, Công ty G-Innovation đã hiệu chỉnh thiết bị vòng đeo tay thông minh và phần mềm quản lý, tăng độ chính xác và thuận tiện. Sở TT-TT đề nghị các Trung tâm y tế trước khi bàn giao vòng đeo tay thông minh cho người cách ly, cần kiểm tra, đảm bảo thiết bị đã được sạc đầy pin và đã được khởi động. Khi sử dụng xong cần thu hồi, khử khuẩn, bàn giao lại cho Sở TT-TT, Sở Y tế để kiểm tra và cung cấp sử dụng cho người cách ly tiếp theo. Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc có thể liên hệ Sở TT-TT để được hỗ trợ, đảm bảo 100% F1 đều được triển khai sử dụng hiệu quả.