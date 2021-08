Như Thanh Niên thông tin, trưa 4.8, một lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa trao tặng chiếc xe máy cho chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, quê Thanh Hóa; hiện là nữ lao công của Tổ môi trường Đại Mỗ , chi nhánh Cầu Diễn, thuộc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội), để chị có phương tiện đi lại. Theo vị lãnh đạo, chiếc xe máy này được mua từ tiền đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cùng với hoạt động ý nghĩa này, Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Nam Từ Liêm đang truy bắt nhóm cướp.

Trước đó, khoảng 1 giờ 50 ngày 3.8, chị Trâm đang thu gom rác tại khu vực ngõ 223 Đại Mỗ (P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm) thì bị 4 người đi trên 2 xe máy chặn lại, sau đó cướp đi chiếc xe Honda Wave, tài sản lớn nhất của gia đình chị.

“Lúc đó 4 người phóng qua, hét lớn. Tôi nghĩ họ rỗi hơi nên định làm tiếp thì 1 xe máy quay lại chặn đầu, xe sau ập đến rồi một người cầm hung khí gí vào ngực tôi, quát lớn “đưa chìa khóa đây” và giật luôn chiếc chìa khóa xe. Sau đó, chúng lấy xe của tôi phóng đi, mặc tôi khóc lóc, van xin”, chị Trâm kể.

Theo chị Trâm, lúc đó đường vắng không một bóng người, chị chỉ biết van xin chứ không dám kháng cự. Sau khi bị cướp, chị đã chạy bộ 15 phút đến trụ sở công an để báo tin, rồi gọi chồng đến cùng đẩy xe rác tới điểm thu gom, hoàn thành ca trực.

Nghĩa cử đẹp và nhân văn

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự cảm phục các chiến sĩ Công an Q.Nam Từ Liêm đã có nghĩa cử đẹp và nhân văn khi góp tiền mua xe máy tặng chị Trâm. "Đúng là công an nhân dân, công an của nhân dân. Việc làm của các anh thật vô cùng ý nghĩa. Chúc các anh bình an, hạnh phúc và cũng không quên truy quét hết các phần tử tệ nạn xã hội", BĐ Văn Sơn nhắn gửi.

Tương tự, BĐ Tam Binh khen ngợi: "Cả nước hiện nay rất nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân... Cảm ơn các anh rất nhiều, mãi mãi vững tin phía trước".

"Một hành động đẹp trong cuộc sống giữa những bộn bề tin không vui mùa dịch. Tình người trong hoạn nạn. Đọc xong cảm thấy ấm lòng", BĐ Trúc Nhân ý kiến.

BĐ Anh Dũng viết: "Người nghèo tận cùng cũng không tha, phải xử bọn cướp này kịch khung. Cảm ơn các chiến sĩ công an đã làm một việc rất có ý nghĩa và nhân văn".

Mong sớm bắt được bọn cướp

Bên cạnh dành lời khen ngợi thì nhiều BĐ cũng mong lực lượng công an điều tra truy bắt bằng được 4 tên cướp để truy tố chúng trước pháp luật. "Rất ấn tượng với sự vào cuộc nhanh chóng và hỗ trợ chị Trâm của Công an Q.Nam Từ Liêm. Mong sớm bắt được 4 tên cướp này và trừng trị bọn chúng thật nghiêm trước pháp luật để răn đe bọn bất lương trong lúc dịch bệnh đang hoành hành", BĐ Nhạc ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Anh Son viết: "Mong lực lượng công an sớm truy bắt được bọn bất lương này. Bắt chúng phải trả giá cho hành động coi thường pháp luật, không có tính người này".

"Mong lực lượng chức năng quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng manh động này. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ai lại đi cướp luôn kế sinh nhai của người khác trong thời dịch giã này. Vô nhân đạo!", BĐ Nguyen lên án.

"Mặc cho nỗi đau người khác vẫn cứ thản nhiên cướp lấy. Tôi mong luật Việt Nam mình cứng rắn hơn nữa để có tính răn đe những trường hợp như thế này", BĐ Minh Định ý kiến.