Tòa thụ lý vụ cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kiện bị Phan Như Thảo tố 'bắt cóc con gái’

Bà Thúy (nguyên đơn dân sự; thường trú tại P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM; đang cư trú ở Mỹ) khởi kiện yêu cầu bà Phan Như Thảo (ngụ Q.4, TP.HCM) phải gỡ bỏ bài viết được đăng trên Facebook mang tên “Phan Như Thảo” vào ngày 17.3.2018.

Bà Thúy cũng yêu cầu bà Thảo phải cải chính công khai thông tin không đúng sự thật và xin lỗi bà trên báo chí với nội dung: “Tôi Phan Như Thảo xin đính chính thông tin “Phạm Thị Ngọc Thúy vừa cho 3 thằng giang hồ tới bắt cóc Bồ Câu. Giật trên tay anh An và Thảo” được đăng trên Facebook cá nhân của tôi ngày 17.3.2018 là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cô Phạm Thị Ngọc Thúy. Tôi xin chân thành xin lỗi cô Phạm Thị Ngọc Thúy”. Ngoài ra, bà Thúy còn yêu cầu bà Thảo phải bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần do hành vi nêu trên với số tiền khoảng 13,9 triệu đồng.

Theo nội dung đơn khởi kiện của bà Thúy, vào ngày 18.3, khi bà đang ở nước ngoài, thông qua một số trang báo điện tử tại Việt Nam và trên mạng xã hội Facebook, bà phát hiện bà Thảo đã đăng trên trang Facebook cá nhân mang tên “Phan Như Thảo” thông tin: “Phạm Thị Ngọc Thúy vừa cho 3 thằng giang hồ tới bắt cóc Bồ Câu. Giật trên tay anh An và Thảo. Anh An sẽ làm việc với công an về sự việc này”.

Bà Thúy cho rằng, mặc dù đây là thông tin do chính bà Thảo bịa đặt ra, hoàn toàn không đúng sự thật, nhưng vì bà và bà Thảo đều từng là người mẫu tại Việt Nam, nên dòng tin tức mà bà Thảo đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông nói riêng và mọi người nói chung, tạo ra làn sóng bình luận rất lớn về nhân phẩm của bà Thúy từ rất nhiều người trên Facebook và ngoài xã hội.

“Với hành động bịa đặt trắng trợn rằng tôi cho người bắt cóc con gái mình và loan truyền rộng rãi tin tức sai sự thật này, bà Thảo đã cố tình xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân tôi. Hơn thế nữa, hành vi chủ mưu bắt cóc trẻ em là tội phạm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, để xác định tội này phải trải qua quá trình điều tra, xét xử theo quy định của pháp luật và người bị định tội sẽ mang tiền án, sẽ có nhân thân xấu, đồng thời có khả năng bị xã hội kỳ thị. Tôi khẳng định rằng tôi không có bất cứ hành vi nào liên quan đến việc bắt cóc con gái bà Thảo mà bà Thảo tự xây dựng nên. Tôi cũng không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm xảy ra việc xô xát như bà Thảo đã thông tin...”, đơn khởi kiện của bà Thúy viết.