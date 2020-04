Toàn bộ cán bộ Công an phường Đông Ngạc không nhiễm Covid-19, dỡ lệnh cách ly

Trưa 14.4, ông Nguyễn Quang Thậm, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cho biết sau 5 ngày bị phong tỏa phòng dịch Covid-19 , từ 13.4, trụ sở Công an phường Đông Ngạc đã được gỡ lệnh cách ly, hoạt động trở lại.

Lý giải về việc gỡ lệnh cách ly sớm, ông Thậm cho hay, do vị phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid -19 thứ 243, đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

Bên cạnh đó, 17 cán bộ còn lại của Công an phường Đông Ngạc cũng cho kết quả tương tự. Do đó, theo quy định, UBND quận Bắc Từ Liêm đã quyết định gỡ lệnh cách ly để trụ sở Công an phường Đông Ngạc hoạt động trở lại.

Trước đó, chiều 8.4, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã có quyết định cách ly toàn bộ lực lượng Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm) để phòng, chống dịch Covid-19, vì một phó trưởng Công an phường này đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 243.

Trong đó, có 13 chiến sĩ ăn uống, sinh hoạt và cách ly tại trụ sở Công an phường Đông Ngạc; 4 chiến sĩ cách ly tại nhà; còn vị phó trưởng Công an phường đã được đưa đi cách ly tập trung.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động nhiều đội nghiệp vụ xuống hỗ trợ phường Đông Ngạc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giải quyết các thủ tục hành chính trong quá trình các cán bộ, chiến sĩ phường này bị cách ly.