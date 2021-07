Tối 18.7 có 2.828 ca mắc mới tại 25 tỉnh, thành

Theo Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng đến 19 giờ 30 tối nay, 18.7, có thêm 2.828 ca mắc Covid-19 mới là các bệnh nhân Covid-19 thứ 51.003 - 53.830 tại Việt Nam.

2.807 ca mắc do lây nhiễm trong nước, tại TP.HCM có 2.310 ca; Đồng Nai 72 ca; Đồng Tháp 65 ca; Bình Dương 64 ca; Đà Nẵng 46 ca; Long An 41 ca; Phú Yên 39 ca; Bình Thuận 37 ca; Hà Nội 33 ca; Khánh Hòa 31 ca; Cần Thơ 14 ca; Hưng Yên 13 ca; Kiên Giang 9 ca; Bình Phước 7 ca; Nghệ An 5 ca; Quảng Ngãi và Ninh Thuận mỗi tỉnh có 4 ca; Bắc Ninh 3 ca; Bình Định và Hà Nam mỗi tỉnh có 2 ca; Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Sóc Trăng, Đắk Lắk và Hải Phòng mỗi tỉnh, thành có 1 ca.