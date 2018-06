'Tôi chưa hài lòng với câu trả lời của Phó thủ tướng về đặc khu'

Chất vấn Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chiều 6.6, đại biểu Nguyễn An Trí bày tỏ băn khoăn việc phát triển 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc trong mối quan hệ với an ninh quốc phòng. “Với tầm nhìn của một giáo sư kinh tế, vai trò của một Phó thủ tướng và cương vị của một Ủy viên Bộ Chính trị, xin Phó thủ tướng cho biết thành công của đặc khu kinh tế với sự ổn định an ninh của đất nước và toàn vẹn lãnh thổ trong 10 năm, 20 năm và lâu hơn nữa”, vị đại biểu nguyên là Viện trưởng Viện huyết học chất vấn.

Trả lời câu hỏi này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, việc phát triển 3 đặc khu kinh tế không ảnh hưởng tới 2 đầu tàu cả nước là Hà Nội và TP.HCM. Đảng và Nhà nước, Chính phủ vẫn xác định đây là 2 địa phương trọng điểm, 2 đầu tàu để kéo nền kinh tế. Bên cạnh đó, 7 vùng kinh tế trên cả nước cũng sẽ vẫn được đầu tư, phát triển theo đúng định hướng, quan điểm trước kia, dù có hay không có đặc khu ra đời.

“Với sự tôn trọng, tôi và chắc chắn các cử tri chưa thể hài lòng với câu trả lời này”, đại biểu Nguyễn Anh Trí tiếp tục tranh luận. Ông Trí nói mình không hỏi về quan điểm phát triển kinh tế với đầu tàu Hà Nội hay TP.HCM, mà muốn Phó thủ tướng làm rõ về việc phát triển đặc khu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào, đồng thời so sánh trong mối tương quan, quan hệ với an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ theo thời gian.

Phần tranh luận này không thể đi đến hồi kết khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân “cắt ngang”. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện Quốc hội chưa thông qua luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và còn đang bàn. “Để có câu trả lời chặt chẽ hơn, đề nghị Phó thủ tướng sẽ có câu trả lời bằng văn bản sau”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.