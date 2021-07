Tối nay có thêm 514 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 17 tỉnh, thành

Theo thông báo của Bộ Y tế, tối nay, có 527 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Trà Vinh (12 ca) và Bà Rịa - Vũng Tàu (1 ca).

514 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 270 ca; Bình Dương 114 ca; Đồng Tháp 62 ca; Tiền Giang 11 ca và Phú Yên mỗi tỉnh có 11 ca; Khánh Hòa 10 ca; Đồng Nai 8 ca; An Giang 6 ca; Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi tỉnh có 4 ca; Bình Định, Tây Ninh và Bắc Giang mỗi tỉnh có 3 ca; Quảng Ngãi 2 ca; Bắc Ninh, Nghệ An và Lâm Đồng mỗi tỉnh có 1 ca.

482/514 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

527 ca mắc mới ghi nhận từ 12 giờ đến 19 giờ tối nay là các bệnh nhân có mã số BN20509 - BN21035.

Cụ thể, trong 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 12 ca là các bệnh nhân có mã số BN20535, BN20537 - BN20541, BN20543 - BN20548 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Trà Vinh.

Ngày 20.6, các bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ 2703 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4.7 xác định các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân có mã số BN20556 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nam, 38 tuổi), chuyên gia quốc tịch Kazakhstan. Ngày 3.7, bệnh nhân từ Quatar nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong số 514 ca ghi nhận trong nước, có 3 bệnh nhân tại Bình Định, đang được điều tra dịch tễ nguồn lây nhiễm.

4 bệnh nhân tại Bình Phước gồm 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) và 2 ca đang điều tra dịch tễ.

6 bệnh nhân tại An Giang, là các trường hợp F1 đã được cách ly.

11 bệnh nhân tại Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Bệnh nhân 20516 ghi nhận tại Nghệ An (nữ, 69 tuổi, địa chỉ tại P.Vinh Tân, Nghệ An) đang điều tra dịch tễ.

2 bệnh nhân tại Quảng Ngãi là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa.

3 bệnh nhân tại Tây Ninh gồm 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM và 1 ca là F1 đã được cách ly.

Bệnh nhân 20531 ghi nhận tại Bắc Ninh (nam, 49 tuổi, địa chỉ tại P.Tiền An, TP.Bắc Ninh) là F1 của bênh nhân 19954, đã được cách ly từ trước

3 bệnh nhân tại Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa.

Bệnh nhân 20534 ghi nhận tại Lâm Đồng (nam, 56 tuổi, địa chỉ tại H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng) là F1 của bệnh nhân 17951, đã được cách ly từ trước.

4 bệnh nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly và 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Trong 11 bệnh nhân tại Tiền Giang, 8 ca liên quan đến Cảng cá Mỹ Tho, 2 ca liên quan đến Ngân hàng tại Mỹ Tho và 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền (TP.HCM).

62 bệnh nhân tại Đồng Tháp là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

114 bệnh nhân tại Bình Dương gồm 110 liên quan đến Công ty tại TP.Thủ Dầu Một và 4 ca đang điều tra dịch tễ.

Trong 270 bệnh nhân tại TP.HCM, 248 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa và 22 ca đang điều tra dịch tễ.

8 bệnh nhân tại Đồng Nai là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

10 bệnh nhân tại Khánh Hòa là các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 17725, đã được cách ly.

Theo Bộ Y tế, trong hôm nay, có 203 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 5.7, Việt Nam ghi nhận 1.102 ca mắc Covid-19 mới tại 24 tỉnh, thành. Trong đó, 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh và Bà Rịa - Vũng Tàu; 1.089 ca ghi nhận trong nước tại 23 tỉnh, thành.

TP.HCM có số mắc lây nhiễm trong nước cao nhất với 641 ca. Tiếp đến là tỉnh Đồng Tháp 165 ca, Bình Dương 131 ca, Phú Yên 40 ca. Các tỉnh khác ghi nhận từ 1 - 18 ca.