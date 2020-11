TP.HCM: Bắt giữ 2 nghi phạm trộm dùng súng chống trả công an

Ngày 9.11, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Văn Phước (30 tuổi) và Đặng Văn Thơ (29 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản” và dùng súng chống trả lực lượng truy đuổi.

Thông tin ban đầu, tối 4.11, Phước và Thơ rủ nhau đi trộm tài sản trên địa bàn Q.Thủ Đức. Khi đến trước cây ATM trên đường số 6 (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), cả hai phát hiện anh V.V.N (20 tuổi) để xe máy trước trụ ATM để rút tiền liền tiếp cận. Lúc này, Phước dừng xe đứng cảnh giới, Thơ đi bộ đến dùng đoản bẻ khóa trộm xe.

Khẩu súng thu được khi bắt giữ hai nghi can trộm

Tuy nhiên, do xe có hệ thống chống trộm nên hú còi inh ỏi khiến cả hai hoảng hốt bỏ chạy.

Phát hiện vụ việc, tổ trinh sát thuộc Công an Q.Thủ Đức và Công an P.Linh Chiểu truy đuổi. Thấy bị bám sát, một trong hai nghi phạm bắn 3 phát súng về phía lực lượng , rất may không ai bị thương.