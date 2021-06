TP.HCM: Bắt giữ 3 sà lan vận chuyển gần 1.000 khối cát trái phép

Bắt giữ gần 1.000 khối cát trái phép được vận chuyển trên 3 sà lan Theo đó, trong khoảng thời gian từ 9 giờ 30 đến 13 giờ 15 ngày 18.6, tổ công tác của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước tiến hành tuần tra từ cảng Tân Cảng Hiệp Phước đến khu vực bến phà Hiệp Phước - An Thới Đông (thuộc ấp 2, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM) phát hiện và kiểm tra 3 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện thứ nhất mang biển kiểm soát SG-8764 do ông Nguyễn Văn Tánh (40 tuổi, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định) làm thuyền trưởng, trên phương tiện có chứa khoảng 90 m3 cát.

Phương tiện thứ hai mang biển kiểm soát LA-05909 do ông Nguyễn Hoàng Ân (39 tuổi, ngụ H.Cần Giờ, TP.HCM) điều khiển, trên phương tiện có chứa khoảng 400 m3 cát.

Phương tiện thứ ba mang biển kiểm soát LA-07855 do ông do ông Trương Phú Quới (27 tuổi, ngụ H.Cần Giuộc, tỉnh Long An) điều khiển, trên phương tiện có khoảng 400 m3 cát.

Lực lượng lập biên bản vi phạm hành chính đối với các phương tiện vi phạm ẢNH: NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Tại thời điểm kiểm tra, các ông Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Hoàng Ân và Trương Phú Qưới không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát nói trên; không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng; không có sổ danh bạ thuyền viên; không giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường