TPHCM: Bắt kẻ 9 năm trốn truy nã

Ngày 10.9, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, Công an xã Vĩnh Lộc B đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Hiếu (24 tuổi, quê Sóc Trăng), người bị Công an TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng truy nã vào năm 2012 về hành vi dùng vũ lực đe dọa chiếm đoạt tài sản. Hiếu trốn truy nã vào cùng năm (2012).