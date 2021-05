TP.HCM: Cháy tại phim trường VHV ở Q.12 sau tiếng nổ

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã xác định 3 trường hợp trong một gia định tại H.Hữu Lũng dương tính Covid-19 , do liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư

Công an tỉnh An Giang đã phối hợp kiểm tra 2 kho hàng ở TP.Châu Đốc do một phụ nữ 42 tuổi làm chủ, phát hiện nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 700 triệu đồng.