TP.HCM: Chạy 'xe gian' đi tiêu thụ mang theo cả thiết bị phá sóng

Ngày 9.6, Công an xã Trung An (H.Củ Chi, TP.HCM) đang điều tra xác minh vụ việc 1 thiếu niên chạy 'xe gian' đi tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, tối 8.6, anh B.V.H, ngụ P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát (Bình Dương) phát hiện mất xe máy nên trình báo công an và nhờ Đội phòng chống tội phạm (PCTP) Miền Nam hỗ trợ. Xác định kẻ trộm tẩu thoát về hướng H.Củ Chi, Đội PCTP Miền Nam huy động các thành viên cùng người dân tìm kiếm.

Đến 20 giờ 20 cùng ngày, phát hiện 1 thiếu niên chạy xe máy BS 94F1-21xxx (xe của anh H. – PV), các thành viên Đội PCTP lập tức truy đuổi. Đến đường TL8, đoạn gần ngã 3 Trung An (xã Trung An, H.Củ Chi), cả đội áp sát khống chế thiếu niên này.

Tại đây, thiếu niên này khai tên N.H.B.V (15 tuổi, quê Long An), đang trên đường đưa ' xe gian' về điểm tiêu thụ của 1 người tại một cửa khẩu ở Long An. Ngoài ra, Đội PCTP còn phát hiện trong người của V. có thiết bị chuyên phá sóng định vị

Vụ thiếu niên chạy 'xe gian' được đưa về trụ sở Công an xã Trung An để tiếp tục mở rộng điều tra, do V. chưa khai rõ ràng.