TP.HCM: Chém nhiều người bị thương chỉ vì bị nhắc nhở nẹt pô

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam đối với Trần Tấn Hải, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận và 3 đồng phạm. Hiện công an đang khám xét nơi ở của các bị can.