TP.HCM: Công an Q.Bình Tân vận động được hàng ngàn phần quà hỗ trợ người khó khăn

Theo thượng tá Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Công an Q.Bình Tân (TP.HCM), trong thời gian vừa qua, đơn vị luôn tập trung chăm lo về an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những gia đình gặp khó khăn trong đợt giãn cách xã hội

“Công an Q.Bình Tân đã kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ được gần 5 tấn gạo, vật phẩm, thiết bị y tế chống dịch. Công an quận sàng lọc dang sách người dân nhiễm Covid-19, người dân gặp khó khăn về nhà trọ cần cứu trợ rồi triển khai các đội nghiệp vụ để xuống tận địa bàn hỗ trợ các vật phẩm, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân”, ông Quang nói.

Những phần quà này ngay khi tiếp nhận sẽ được phân chia, bàn giao cho công an các phường để trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Có mặt tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH SX TM-MT-DV Việt Thắng cho biết khác với những đợt dịch trước, đợt dịch Covid-19 này kéo dài và lây lan nhanh; các chợ tạm dừng hoạt động, gây khó khăn cho người dân và chính quyền địa phương.

Trước thực tế này, công ty muốn chung tay với chính quyền các cấp để hỗ trợ người dân chống dịch. “5.000 phần quà này sẽ được đưa về Q.8, Q.Bình Tân, TP.Thủ Đức, Bình Dương để hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn do dịch Covid-19”, bà Dung chia sẻ.

Tượng tá Nguyễn Hữu Quang (bên trái), Phó trưởng Công an Q.Bình Tân tiếp nhận 25 triệu đồng ủng hộ từ Cục An ninh nội địa, Bộ Công an

Thượng tá Nguyễn Hữu Quang, gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay với chính quyền địa phương hỗ trợ người khó khăn, chăm lo an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng ngày, tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an Q.Bình Tân đã tiếp nhận 25 triệu đồng tiền ủng hộ từ Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.