"Để người dân an tâm, hiện tại Cảnh sát PCCC dã ban hành chỉ thị về an toàn về PCCC tại khu chung cư, nhà cao tầng. Nếu như các chung cư thực hiện đúng các hoạt động về PCCC thì chúng tôi đảm bảo an toàn về PCCC nên người dân an tâm", đại tá Băng nói.