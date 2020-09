TP.HCM: Cướp điện thoại của cô gái sau khi sàm sỡ bất thành

Ngày 11.9, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Phạm Văn Thái (24 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, chị D.N.N.P (22 tuổi, tạm trú Q.Thủ Đức) chạy xe máy đi làm về phòng trọ trên đường số 18 (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức). Khi chị P. dừng xe trước cổng phòng trọ để chờ bạn ra mở cổng, lúc này một người nam đi xe máy áp sát ý định sàm sỡ thì chị P. phát hiện, hất tay người này ra.

Chiếc điện thoại Thái cướp của nạn nhân ẢNH: T.T

Không dừng lại, anh này còn buông lời gạ gẫm nên chị P. dùng điện thoại quay clip lại. Anh ta chửi chị P. và rồ ga phóng xe đi, tuy nhiên sau đó anh ta nhanh chóng quay trở lại và dùng vật nhọn uy hiếp chị P ., rồi giật chiếc điện thoại của chị, tẩu thoát. Nạn nhân đến công an P.Linh Trung trình bày lại toàn bộ sự việc trên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra và bắt giữ Phạm Văn Thái cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận hành vi đối với chị P. Thái khai, do say xỉn nên không kiểm soát được bản thân.