TP.HCM: Dàn cảnh cùng lễ tân, trộm tiền của người nước ngoài

Ngày 15.12, Phòng PC02 Công an TP.HCM vừa phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.11 bắt quả tang 5 đối tượng chuyên dàn cảnh trộm tài sản của người nước ngoài.

Theo đó, ông Chua Minh Kok (46 tuổi, quốc tịch Singapore, lưu trú ở P.Bến Thành, Q.1) và Nguyễn Thị Ngọc Quyên (20 tuổi, trú Q.5) đến Phòng cho thuê Phương Thanh ở 833 đường 3/2, P.7, Q.11 thuê phòng 101 để cùng lưu trú.

Tại thời điểm này, Công an Q.11 phát hiện thêm 2 đối tượng là Trần Gia Hoa (23 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (30 tuổi, quê Tiền Giang, cùng trú Q.11, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở công an làm rõ. Qua đấu tranh, 4 đối tượng khai cùng với Phạm Trọng Hiếu (21 tuổi, quê An Giang, tạm trú Q.11), là lễ tân Phòng cho thuê Phương Thanh còn thực hiện thêm vụ trộm cắp tài sản của 2 người Ấn Độ tại phòng A2 và phòng 101 tại điểm này.