TP.HCM: Điều tra nghi án cha đốt 2 con bằng xăng

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại nhiều khu vực của Gia Lai đã có mưa to đến rất to. Từ khoảng 23 giờ tối qua 27.10 đến sáng nay 28.10, Gia Lai cũng như khu vực bắc Tây Nguyên đã có gió mạnh.