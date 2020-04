TP.HCM: Hàng quán 'trở lại', nhiều người than 'sao đủ chỗ cho khách giãn cách'

Trước đó, ngày 23.4, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM có công văn gửi 24 quận huyện hướng dẫn tăng cường công tác ăn uống trong phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, các cơ sở phục vụ ăn uống, giải khát phải đảm bảo tiêu chí khoảng cách tối thiểu giữa 2 người là 1 mét và phải có đầy đủ trang bị cơ bản phòng chống dịch Covid-19.

TP.HCM trong ngày hết cách ly xã hội chống Covid-19

Mang nước rửa tay đến tận bàn

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong hai ngày 24.4 và 25.4, hầu hết các hàng quán trên địa bàn TP.HCM đều đã mở cửa trở lại để phục vụ khách hàng.

Sáng sớm 24.4, chị Trang, chủ một tiệm phở trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Gò Vấp, TP.HCM) tất bật dọn dẹp, lau chùi bàn ghế sau chuỗi ngày cách ly xã hội chỉ kinh doanh món “phở take away - bán mang về”.

Nếu trước đây, quán phở của chị Trang bày được 6 bàn, thì nay chỉ xếp được 3 bàn vì mỗi bàn phải cách nhau 1 mét, cũng chỉ cho tối đa 2 khách ngồi.

Số bàn giảm đồng nghĩa với việc khách hàng ngồi ăn tại quán giảm đi. Nhưng chị Trang cho biết để đảm bảo an toàn, chị vẫn yêu cầu khách đợi đến lượt, hoặc mua mang về.

Quán mì Quảng của anh Trung (P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho rằng tuân thủ quy định về phòng tránh dịch cũng là một cách thu hút khách. Ảnh: Song Mai

Tại quán mì Quảng của anh Trung (P.1, Q.Gò Vấp), mỗi khách vào quán sẽ được anh Trung đến “xếp chỗ”, giữ khoảng cách khoảng cách an toàn 1 mét. Sau đó, anh sẽ mang nước rửa tay đến từng bàn và yêu cầu khách rửa tay trước khi ăn. Anh Trung cho biết đó là sự quan tâm khách trong mùa dịch, vừa đảm bảo an toàn cho khách vừa an toàn cho bản thân.

Anh Trung cho biết, nhờ tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 như lau bàn bằng cồn sát khuẩn ngay khi khách ăn xong; nấu bếp mang đủ bao tay và khẩu trang mà khách rất an tâm khi ăn ở quán. Theo anh Trung, mới ngày đầu bán lại, quán anh đã có lượng khách gần đạt mức trước ngày cách ly xã hội

Nhiều hàng quán 'trông vào ý thức của khách'

Nếu quán chị Trang, anh Trung tuân thủ chặt các quy định phòng chống dịch, thì ngược lại, chúng tôi vẫn thấy có tình trạng các quán ăn chủ quan, cho rằng "hết cách ly là hết dịch".

Tại nhiều quán nhậu trên đường Hoàng Sa , Trường Sa (dọc kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè), tình trạng khách nhậu đông đúc, không giãn cách, không mang khẩu trang dễ dàng bắt gặp.

Tại quán nhậu X.K (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) bàn ghế được xếp gần nhau, sẵn sàng chờ khách. Tại quán T.G.O (P.Đa Kao, Q.1), từ 17 giờ đã thấy đông khách.

Khách đi theo nhóm 4 - 6 người, ngồi sát nhau, không mang khẩu trang.

Khách ngồi sát nhau tại một quán nhậu ở P.9, Q.3, TP.HCM Ảnh: Nhật Linh

Ghé một quán cơm trưa trên đường Mạc Đĩnh Chi (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), chủ quán cơm lý giải việc không lo chuyện giãn cách vì... vắng khách. Ông chủ quán cho biết thời gian này khách chưa thể đông, nến "sẽ tự động ngồi cách xa nhau mà không cần quán nhắc nhở".

Tương tự, tại một quán cơm trên đường Phạm Văn Đồng (P.3, Q.Gò Vấp), chủ quán cơm cũng không đeo khẩu trang, găng tay khi lấy thức ăn cho khách. Bàn ghế trong quán được kê san sát nhau. Bà C. chủ quán cơm, cho biết bà nghĩ hết cách ly thì buôn bán có thể trở lại như ngày thường, không cần đeo khẩu trang nữa và không cần bà nhắc khách cũng sẽ tự ngồi cách xa nhau.

Vừa bán vừa... "để coi sao"

Sáng 24.4, bà Lan mở cửa quán cơm tấm sau 1 tháng nghỉ vì dịch Covid-19. Bà Lan cho biết, quán của bà kinh doanh nhỏ, ngày thường chiều ngang vừa đủ để đặt 3 bàn gập inox. Để đảm bảo khoảng cách tối thiểu như tiêu chí mà ban quản lý ATTP đưa ra, quán bà chỉ còn kê được một bàn cho khách ngồi.

"Không đủ chỗ cho khách ngồi giãn cách nên tôi mở quán trở lại thì cũng bán mang về là chủ yếu, vài ngày nữa để coi sao...", bà Lan nói.

Tại một quán nướng trên đường Trường Sa (P.3, Q.Tân Bình, Tp.HCM) chị T., chủ quán đang nướng món cho khách. Chị T. cho biết trước đây quán chị kê được tất cả 25 bàn. Sau dịch, để đảm bảo khoảng cách an toàn, chị chỉ kê được tối đa 8 bàn.

Chủ quán, xe ôm phố Tây Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) nóng lòng mong ngày trở lại

Chị T. cho biết, mặt bằng của gia đình, không mất tiền thuê nhưng tiền thu vào cũng không lời được bao nhiêu. Để cắt giảm chi phí, gia đình chị không thuê nhân viên và đang lấy công làm lời.

"Lời ít, thậm chí không có vì lượng khách được ngồi lại quá rất ít. Bán chủ yếu là để khách không quên mình, vài bữa nữa để coi sao...", chị T. cũng lặp lại câu "Để coi sao" như bà Lan.

Hàng quán được mở cửa trở lại nhưng ông Tư, chủ một quán hải sản trên đường Hoàng Sa (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) lại tỏ ra lo lắng. Ngày thường, quán ông Tư có sức chứa tối đa 200 người cùng một lúc. Nếu thực hiện theo đúng Chỉ thị 15 , cấm tụ tập hơn 20 người, quán ông Tư sẽ chỉ phục vụ được 1/10 sức chứa. Lợi nhuận giảm đi đáng kể. Với mặt bằng dài 100 mét, quán ông Tư có thể đảm bảo khoảng cách tối thiểu cho gần 60 khách cùng một lúc. Đến chiều 24.4, chưa biết bán buôn ra sao, ông Tư chỉ đặt 6 bàn giữ đúng khoảng cách cho khoảng 20 khách ngồi. "Thời gian này rất khó để kiếm lời. Vẫn chưa rõ có được bán hết công suất quán không. Khách vào đông thì không đủ chỗ giãn cách. Sợ tiền phạt còn lớn hơn tiền thu vào, nên quán chỉ mở cửa cầm chừng, chờ hướng dẫn tiếp theo từ chính quyền", ông Tư cho biết.