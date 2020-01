TP.HCM hơn nửa năm mới họp báo, nhiều vấn đề 'nóng' được trả lời 'nguội'

Theo đó, TP.HCM còn lại 51 nhóm, 171 người có dấu hiệu thực hiện hành vi đòi nợ thuê. Năm 2019, lực lượng chức năng xử lý 9 vụ với 31 người liên quan, xử lý chung là 38 nhóm với 168 người liên quan.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết các vụ việc đe doạ, tạt chất bẩn cũng được hạn chế do sự đấu tranh quyết liệt của công an các cấp.