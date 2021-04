TP.HCM: Kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm, thực phẩm được tặng miễn phí trong trường học

Ngày 5.4, bác sĩ Lê Minh Hải, Phó ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM ký có công văn gửi UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Theo đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị tăng cường các thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các trường học . Trong đó, nhấn mạnh nội dung “5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn” theo hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới ; thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại khu vực xung quanh trường học, các bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có ký hợp đồng với nhà trường. Chú ý cảnh báo kịp thời các sản phẩm, cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhà trường để có thông báo, thông tin tới phụ huynh và các em học sinh. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.