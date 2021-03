TP.HCM: Mua hàng chục ngàn bao thuốc lá lậu ở Chợ Lớn để ‘xuất khẩu’ đi Mỹ

Qua công tác địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.5 (TP.HCM) phát hiện một nhóm đối tượng chuyên đi thu mua thuốc lá lậu với số lượng lớn trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.5 xác định ông Từ Đông (57 tuổi, ngụ Q.10), là người cầm đầu trong nhóm thu mua thuốc lá lậu. Được sự đồng ý của Ban chỉ huy công an quận, ngay sau đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.5 xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ đường dây này.

Ông Từ Đông (57 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) tại thời điểm bị Công an Q.5 khám xét nhà riêng Công an Q.5 cung cấp

Khoảng 9 giờ 30 ngày 25.3, khi ông Từ Đông lái xe máy BS 59U1 – 988.16, vận chuyển 2 thùng thuốc lá lậu di chuyển ở khu vực P.14 (Q.5), thì bị tổ công tác Đội cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội CSTT-TT Công an Q.5, Công an P.14 tiến hành kiểm tra hành chính. Công an phát hiện trong 2 thùng carton chứa 1.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập, nên đưa cả người và phương tiện về trụ sở để đấu tranh.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đông khai nhận mình làm công cho người đàn ông tên Lâm Phương (tên thường gọi là Thành – đang định cư ở Mỹ), với mức lương 200 USD/ tháng. Ông Đông được phân công sẽ phối hợp với Lâm Gia Hào (cháu của Phương), đi mua thuốc lá lậu ở khu vực Chợ Lớn, sau đó tập kết tại kho hàng Công ty Phương Đạt (xã Hưng Long, H.Bình Chánh).

Lâm Gia Hào (ngụ Q.11) phối hợp cùng ông Đông thu mua thuốc lá lậu, nhằm đưa sang Mỹ tiêu thụ Ảnh: Công an Q.5 cung cấp

Ngày 25.3, theo chỉ đạo của Phương, ông Đông mua 4 thùng thuốc lá ngoại (2.000 bao) với giá 38 triệu đồng. Ông Đông chở trót lọt 2 thùng về nhà ở Q.10 cất giấu, sau đó chở tiếp 2 thùng còn lại thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Cất giấu hàng chục ngàn bao thuốc lá

Công an Q.5 tiến hành khám xét nhà riêng của ông Từ Đông (Q.10), Lâm Gia Hào (đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11) và kho hàng Công ty Phương Đạt (H.Bình Chánh).

Tại nhà ông Đông, Công an Q.5 phát hiện, thu giữ 16 thùng carton chứa 8.000 bao thuốc lá điếu ngoại. Tại nhà Hào, công an phát hiện 23 thùng carton chứa 11.250 bao thuốc lá điếu ngoại, Hào cất giấu thuốc lậu cả trên... nóc nhà, dưới gầm giường. Tại Công ty Phương Đạt, công an phát hiện 34 thùng carton chứa 17.000 bao thuốc lá ngoại các loại.

Lâm Gia Hào (ngụ Q.11) giấu thuốc lá dưới gầm giường Ảnh: Công an Q.5 cung cấp

Nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an Q.5 cho biết, số thuốc lá nhập lậu được tập kết tại Công ty Phương Đạt, sau đó sẽ đóng thùng container để xuất đi Mỹ cho người tên Lâm Phương như nói trên.