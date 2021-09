TP.HCM: Người đàn ông tử vong dưới Kênh Trung Ương nghi trộm bị truy đuổi

Đến 12 giờ ngày 7.9, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng phối hợp gồm Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, Công an H.Bình Chánh đã tìm thấy người đàn ông tử vong dưới Kênh Trung Uơng, đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Công an H.Bình Chánh cũng đã khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Thương tâm cái chết của nam thanh niên dưới kênh Trung Ương

Lực lượng chức năng đến hiện trường lặn tìm người đàn ông mất tích TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7.9, người dân sống tại ấp 1A Kênh Trung Ương (Kênh Liên Vùng) xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh (TP.HCM) nghe tiếng hô hoán, nghi trộm đột nhập nhà dân.

Lúc này, người dân phát hiện 3 thanh niên bị truy đuổi , nhảy xuống Kênh Trung Ương. Hai người sau đó lên được bờ và bị thương, người còn lại chìm dưới kênh mất tích.

Tại hiện trường công an thu giữ một xe máy nghi của nhóm người này để lại TRẦN KHA