TP.HCM: Phát hiện số lượng lớn sữa và bia không rõ nguồn gốc

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30, các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra một kho hàng nằm trên QL1 thuộc P.Tân Hưng Thuận (Q.12), đoạn gần ngã tư An Sương. Thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện số lượng lớn thùng sữa ghi trên bao bì nhãn hiệu Ensure và nhiều thùng bia nhãn hiệu Heineken Corona Extra. Trên hộp sữa Ensure này có ghi dòng chữ "Not to be sold in Viet Nam..." - ý nói lô hàng này không dùng bán ở thị trường Việt Nam (do mỗi thị trường nhà sản xuất có những dòng sản phẩm phù hợp)