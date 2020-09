TP.HCM: Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong thùng rác ven đường

Ngày 9.9, Công an H.Củ Chi ( TP.HCM ) đang điều tra, truy xét vụ việc thi thể bé gái sơ sinh được người dân phát hiện trong thùng rác ven đường trên địa bàn xã Trung An.

Theo đó, trưa cùng ngày (9.9), người dân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh ở đường 437 (xã Trung An) bị bỏ lại trong thùng rác, nên báo công an.

Theo đại diện UBND xã Trung An, vụ việc hiện đang được Công an xã Trung An phối hợp Công an H.Củ Chi điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành trích xuất camera quanh khu vực để xác minh người đã bỏ thi thể bé gái.