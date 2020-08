TP.HCM: Phó trưởng công an Q.10 bị tố quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp

Từ sáng ngày 27.8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một phó trưởng Công an Q.10 (TP.HCM), trong trạng thái chỉ có khăn quấn che phần bên dưới cơ thể, kèm theo bài viết cho rằng người này có quan hệ bất chính với một nữ đồng nghiệp cấp dưới.

Bài viết nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận với những nội dung gây bức xúc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND Q.10 cho biết sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội , Công an Q.10 đã yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình.

Công an Q.10 đã có báo cáo nhanh về vụ việc tới Quận ủy và UBND Q.10. Sau đó, Quận ủy và UBND Q.10 đã yêu cầu Công an Q.10 báo cáo ngay cho Công an TP.HCM, vì sĩ quan bị "tố cáo có quan hệ bất chính" là cán bộ thuộc sự quản lý của Công an TP.HCM

“Quan điểm của Quận ủy và UBND Q.10 là phải báo cáo nhanh cho Công an TP.HCM để xem xét và quyết định hình thức xử lý phù hợp, kịp thời trong thời gian ngắn làm rõ nội dung thông tin lan truyền về cán bộ công an quan hệ bất chính này”, vị này cho biết và khẳng định: “Thẩm quyền xử lý vụ việc này thuộc Công an TP.HCM”.