TP.HCM: Rào chắn quanh khu vực nước sâu Kênh Trung Ương

Liên quan đến tình trạng mất an toàn tại khu vực tuyến Kênh Trung Ương do không rào chắn, biển cảnh báo làm nhiều người gặp nạn, chiều 21.9, ông Trần Vũ Hữu Duy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đơn vị đã gắn lưới rào quanh khu vực nơi nước sâu để đảm bảo an toàn cho người dân.