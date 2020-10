TP.HCM sẽ bổ sung 4 ủy viên BCH Đảng bộ sau đại hội

Lào Cai

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI gồm 15 người; ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Hà Tĩnh

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX công bố các kết quả bầu cử. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Hoàng Trung Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Quảng Trị

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII kết thúc hôm qua (16.10) và công bố danh sách BCH gồm 51 người, Ban Thường vụ 15 người. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đắk Nông

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII công bố kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt. Ông Ngô Thanh Danh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII.

Bình Thuận

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bầu ông Dương Văn An, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV. Ông Dương Văn An có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị; từng trưởng thành từ công tác Đoàn thanh niên. Từ tháng 8.2008 - 8.2009, ông An là Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn; từ tháng 9.2009 ông được bầu làm Bí thư BCH T.Ư Đoàn (khóa IX, X); Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN.

Đồng Nai

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bước vào ngày làm việc cuối, bầu 52 ủy viên BCH Đảng bộ khóa XI. Sau đó, BCH họp phiên thứ nhất, bầu ông Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trà Vinh

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI công bố kết quả họp BCH lần thứ nhất. Theo đó, có 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới; ông Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Bạc Liêu

Trong 3 ngày 14 - 16.10 diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa mới gồm 47 ủy viên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy viên. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiên Giang

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI khai mạc, với sự tham dự của 342 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo đại hội. Tại đại hội, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, triển khai quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; đồng thời triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

