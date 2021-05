TP.HCM: Tài xế xe công nghệ gan dạ tông xe vào kẻ trộm xe máy

Dân mạng hả hê với cú tông xe vào kẻ trộm của tài xế công nghệ

Nam tài xế xe công nghệ tông xe máy vào kẻ trộm ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh nghi can trộm đang cố bẻ khóa một xe máy dựng trên vỉa hè. Bất chợt, kẻ trộm lùi ra xa 1 đoạn, đứng quan sát. Lúc này, một người nam mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe đến, tông thẳng vào người nghi can trộm khiến nghi can trộm té ngã và phải bỏ chạy.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 10.5 tại một cửa hàng kinh doanh thời trang trên đường Phạm Văn Đồng (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Người nam lao xe máy vào kẻ trộm được xác định là anh Phạm Xuân H. (ngụ TP.Thủ Đức), một tài xế xe công nghệ, đang đi giao hàng ở Q.Bình Thạnh.

Cây đoản kẻ trộm làm rớt lại hiện trường ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khi anh H. phát hiện kẻ trộm đang bẻ khóa xe máy đậu trên vỉa hè liền lao xe máy vào kẻ gian. Bị tông trúng, kẻ trộm té ngã rồi bỏ chạy, leo lên xe đồng bọn, bỏ trốn và làm rớt tại hiện trường dụng cụ đoản bẻ khoá dùng để trộm cắp.

Do không bị mất xe nên nạn nhân không trình báo công an. Tuy nhiên, sau khi clip được đăng tải trên Facebook, cộng đồng mạng hết lời khen ngợi hành động của tài xế xe ôm công nghệ đã dũng cảm tông xe vào kẻ trộm xe máy, giúp người dân không bị mất tài sản.