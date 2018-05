TP.HCM tăng cường kiểm tra các công trình đang thi công nhằm hạn chế ngập

tin liên quan Giảm ùn tắc giao thông dịp các thí sinh 'vượt vũ môn'

Ngày 30.5, ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra giao thông Sở GTVT TP.HCM, cho biết lực lượng thanh tra giao thông trong tháng 5 đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.165 vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa với tổng số tiền xử phạt hơn 6 tỉ đồng.

Chỉ riêng trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, lực lượng thanh tra đã xử lý 236 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, với tổng số tiền xử phạt hơn 3,9 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực thi công công trình trên đường bộ, lực lượng thanh tra đã phát hiện, xử lý 112 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 778 triệu đồng.

“Các đội thanh tra chuyên ngành phối hợp với Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các công trình đang thi công trên địa bàn thành phố về khả năng đảm bảo thoát nước, nhằm hạn chế tình trạng ngập nước”, ông Khánh cho biết.

Ngoài ra, ông Khánh thông tin thêm, để tránh trường hợp gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, lực lượng thanh tra phối hợp với các Khu Quản lý Giao thông đô thị và Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các điểm thường xuyên có hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định; đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải hành khách tại khu vực sân bay.