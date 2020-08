TP.HCM: Triệu tập 11 người liên quan băng nhóm đập phá quán trà sữa

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên xách hung khí xộc vào đập phá quán trà sữa, ngày 14.8, Công an Q. Bình Tân phối hợp Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TP.HCM) đã mời 11 người liên quan lên trụ sở công an để làm rõ.