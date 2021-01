TP.HCM: Triệu tập nhóm thanh niên tấn công khiến 2 người bị thương

Nhóm thanh niên bị đưa về làm việc để làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích" gồm: Lê Hoàng Đệ (biệt danh “Beo”, 28 tuổi), Thái Thành Kiên (28 tuổi) và Lê Trần Mỹ (33 tuổi, cùng ngụ H.Nhà Bè). Nhóm này khai, nguyên nhân là do có mẫu thuẫn với các nạn nhân trước đó.

Thanh sắt được thu giữ trong vụ việc ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 9.1, một nhóm khoảng 5 người, trong đó có Đệ, Kiên và Mỹ đi xe máy mang theo thanh sắt đến trước căn nhà trên đường Nguyễn Bình (xã Phú Xuân, H.Nhà Bè). Tại đây, nhóm này lao vào tấn công khiến hai nạn nhân bị thương tích , phải bỏ chạy thoát thân.