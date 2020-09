TP.HCM: Xe container tông nhiều phương tiện khiến 3 người nhập viện

Theo nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.Dĩ An (Bình Dương) nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng thành phố phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại với cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn lực lượng công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh...