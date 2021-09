TP.HCM: Xe máy trước cửa hàng tiện lợi bị kẻ trộm bẻ khóa trong nháy mắt

Ngày 11.9, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip vụ trộm xe máy tại trước cửa hàng tiện lợi. Theo hình ảnh từ camera, có khoảng gần chục chiếc xe máy được dựng trên vỉa hè, trước một cửa hàng. Lúc này, nam thanh niên mặc áo dài tay, quần dài, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi đến trước cửa ra vào của cửa hàng. Người này bình thản đứng quan sát. Thấy chiếc xe máy để phía xa, lại khuất tầm nhìn, người này tiến đến bẻ khóa, lên xe trộm được chạy đi.

Kẻ gian đến cửa hàng tiện lợi, bẻ khóa trộm xe máy trong tích tắc

Vụ trộm xe máy xảy ra tại trước cửa hàng tiện lợi V.M trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM. Anh V.V.C (30 tuổi, quê Bến Tre) là nạn nhân của vụ trộm này cho biết, khoảng 14 giờ 30 ngày 10.9, anh đến mua nhu yếu phẩm tại cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Hùng (H. Bình Chánh).

Kẻ trộm bình thản đứng quan sát chờ cơ hội ra tay lấy trộm xe máy ẢNH CẮT TỪ CLIP

Do cửa hàng không có bảo vệ giữ xe, anh C. đã khóa cổ phương tiện cẩn thận rồi vào bên trong cửa hàng mua gạo, muối.

“Tôi vào chưa đầy 5 phút quay ra thì chiếc xe gần 20 triệu đồng của tôi đã mất. Xem camera thì thấy có nhiều người đứng gần kẻ này nhưng không một ai biết hắn là một tên trộm ”, anh C. nói.

Cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra vụ trộm xe ẢNH: TRẦN KHA

Được biết, anh C. hiện đang thuê trọ tại H.Bình Chánh. Ảnh hưởng dịch Covid-19 thực hiện giãn cách xã hội anh C. kẹt lại TP.HCM không thể về quê.

Cùng ngày, một đại diện Công an xã Bình Hưng (H. Bình Chánh) cho biết đã tiếp nhận trình báo vụ mất trộm xe máy của nạn nhân. Công an cũng đã lập hồ sơ, trích xuất camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác xử lý.