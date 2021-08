TP.HCM: Xôn xao clip giằng co giữa người dân và bảo vệ dân phố

Ngày 31.8, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip ghi lại vụ giằng co giữa nhóm người với một người đàn ông trong trang phục bảo vệ dân phố

Theo đoạn clip, nhóm người đứng nói chuyện lớn tiếng với nhau. Lúc này, một người đàn ông đi tới to tiếng : “Làm tổ trưởng là phải có tâm, tại sao cho nhà trọ lãnh được mà dân ở đây không được là sao”. Một số người khác cũng lớn tiếng nói vào “tại sao 1 người lãnh được 2 - 3 lần, người không được lãnh”. “Dân không biết thì phải phân tích cho người ta biết chứ”.

Người đàn ông ngồi trên xe máy trong trang phục bảo vệ dân phố cố phân trần: “Tôi có phân tích rồi”. Lúc này, nhìn thấy một người cầm điện thoại hướng về phía mình, người đàn ông trong trang phục bảo vệ dân phố yêu cầu người này tắt điện thoại.

Hình ảnh về vụ việc từ clip lan truyền trên mạng xã hội

Đỉnh điểm vụ lớn tiếng, hai người này lao vào nhau. Trong lúc can ngăn, người phụ nữ bị đẩy ngã ra đường. Đôi bên sau đó xảy ra xô xát , một số người khác cũng xông đến khiến người đàn ông trong trang phục bảo vệ dân phố ngã ra đường.

Ngày 31.8, liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lý Thanh Hòa, Chủ tịch UBND P.7 (Q.8, TP.HCM) cho biết đã nắm thông tin về đoạn clip xảy ra trên địa bàn phường kể trên. UBND phường cũng đã xác minh và báo cáo với cơ quan cấp trên. Theo thông tin đăng tải trên Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, Ban Tuyên giáo Quận ủy Q.8 cũng đã có báo cáo nhanh về vụ việc này.

Cụ thể, qua xác minh ban đầu, chiều ngày 29.8, ông P.N.M., hiện là bảo vệ dân phố kiêm tổ trưởng tổ dân phố 51 (thuộc khu phố 5, P.7, Q.8) đến khu vực vườn táo để phát thuốc, trao quà các F0 được cách ly tại nhà và rà soát danh sách người trên 65 tuổi chưa được tiêm vắc xin của tổ.

Tại đây, bà T.T.T.H. (ngụ P.7) có thắc mắc với ông M., về việc chi tiền hỗ trợ cho người dân khó khăn. Mặc dù đã được ông M. giải thích nhiều lần trước đó về việc đối tượng nhận hỗ trợ theo quy định nhưng bà H. và một số người xung quanh vẫn gây áp lực với ông M.

Lúc này, ông V.T.H. (ngụ tại P.7) đã dùng điện thoại di động quay lại quá trình trao đổi giữa ông M. và bà H.

Tuy nhiên, do ông M. không đồng ý việc quay clip nên đã yêu cầu ông H. tắt điện thoại, dẫn đến việc đôi bên lời qua tiếng lại và xảy ra giằng co. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an P.7 đã mời những người có liên quan về trụ sở để lập biên bản ghi nhận sự việc và xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc vào sáng 30.8, Thường trực Đảng ủy - UBND P.7 đã nhắc nhở ông P.N.M. cũng như các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ tại địa bàn dân cư phải bình tĩnh, linh hoạt trong việc tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu các quy định, chính sách có liên quan đến vấn đề phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội của chính quyền, không để xảy ra các trường hợp tương tự.